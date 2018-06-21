أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر بعد مواجهة السعودية

أفادت مصادر إعلامية بأن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، قرروا إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب، بعد آخر مباراة له في بطولة كأس العالم، المقامة في روسيا.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، وفقا لجريدة الوطن الجزائرية، أنه ستتم إقالة هيكتور كوبر مع كامل الجهاز الفني، بعد آخر مباراة لمنتخب مصر في المونديال، وستكون على الأرجح بعد مواجهة السعودية في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

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وكان كوبر قد تحدث بعد مباراة روسيا، عن مصيره مع المنتخب المصري، قائلا: "إذا كان مسؤولو اتحاد الكرة لا يرغبون في استمراري، وليسوا سعداء بالنتائج، فلهم مطلق الحرية. الملف مفتوح حتى نهاية المونديال".

وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.

وتولى هيكتور كوبر (62 عاما) مهمة تدريب منتخب مصر، في العام 2015، وعمل قبل ذلك مدربا لأندية مختلفة في الإمارات، تركيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، الأرجنتين وجورجيا.