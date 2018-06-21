أنباء عن إقالة مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر بعد مواجهة السعودية

أفادت مصادر إعلامية بأن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، قرروا إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب، بعد آخر مباراة له في بطولة كأس العالم، المقامة في روسيا.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، وفقا لجريدة الوطن الجزائرية، أنه ستتم إقالة هيكتور كوبر مع كامل الجهاز الفني، بعد آخر مباراة لمنتخب مصر في المونديال، وستكون على الأرجح بعد مواجهة السعودية في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.
إقرأ المزيد
مدير منتخب مصر ينفي حدوث مشادة بين الحضري والجهاز الفني
وكان كوبر قد تحدث بعد مباراة روسيا، عن مصيره مع المنتخب المصري، قائلا: "إذا كان مسؤولو اتحاد الكرة لا يرغبون في استمراري، وليسوا سعداء بالنتائج، فلهم مطلق الحرية. الملف مفتوح حتى نهاية المونديال".
وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.
وتولى هيكتور كوبر (62 عاما) مهمة تدريب منتخب مصر، في العام 2015، وعمل قبل ذلك مدربا لأندية مختلفة في الإمارات، تركيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، الأرجنتين وجورجيا.
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوإسبانيا تنتزع فوزًا صعبًا من إيران وتعزز حظوظها بالتأهل لثمن نهائي المونديال
GMT 16:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيونهاية المباراة بفوز منتخب أوروجواي على السعودية 1-0 ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات فى كأس العالم
GMT 15:42 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيولويس سواريز يحرز الهدف الأول لأوروجواي في مرمى السعودية
GMT 15:35 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوحقيقة انسحاب اللاعب محمد صلاح من معسكر منتخب مصر في روسيا
GMT 15:22 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوهيكتور كوبر يكشف عن حقيقة رحيله بعد خسارة مصر في مباريات المونديال
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك