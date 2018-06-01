التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في ودية كولومبيا

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة هيكتور كوبر، على التشكيل الذى سيخوض به ودية الفراعنة أمام كولومبيا القرر لها التاسعة والربع مساء اليوم بإيطاليا فى البروفة قبل الأخيرة قبل مشاركة المنتخب الوطنى فى كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفرعنة فى ودية اليوم: عصام الحضرى وأحمد فتحى وعلى جبر وأحمد حجازى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومروان محسن.

وخاض المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية فى المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للمونديال أمام الكويت الجمعة الماضى باستاد جابر الأحمد الدولى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، ومنح كوبر الفرصة لعدد كبير من الوجوه الجديدة، مثل محمود الونش ومحمود عبد العزيز وأحمد جمعة.

ويقود مباراة مصر وكولومبيا طاقم تحكيم إيطالى يضم باولو ماسولينى (حكم ساحة)، فابيانو بريتى ( مساعد أول )، ماتيو باسيرى (مساعد ثان)، لوكا بانتى (حكم رابع).