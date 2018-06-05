المنتخب التونسي يتوصل لطريقة مُبتكرة للتغلب على إرهاق الصيام

يبدو أن منتخب تونس الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم توصل إلى طريقة مبتكرة للتغلب على الإرهاق الناجم عن الصيام في شهر رمضان.
وبدا في مباراتين وديتين أمام البرتغال وتركيا، أن حارس المرمى معز حسن يتظاهر بالإصابة في وقت الإفطار.
وأثناء تمدده على أرض الملعب لتلقي العلاج، هرع زملاؤه في الفريق إلى الخط الجانبي لشرب الماء وتناول بعض حبات التمر وبدا أن الحيلة جاءت بنتيجة إيجابية
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و كان المنتخب التونسي متأخرًا بنتيجة 1-2 أمام البرتغال بطل أوروبا، لكنه أدرك التعادل بعد إصابة حسن بست دقائق بهدف سجله فخر الدين يوسف.
و توقفت المباراة أمام منتخب تركيا بعدما استلقى حسن على أرض الملعب.
وتكرر المشهد، حيث توجه لاعبو المنتخب التونسي إلى الخط الجانبي حيث قدّم لهم أفراد طاقم التدريب الماء والتمر. وانتهت هذه المباراة أيضًا بالتعادل 2-2.
و أبدى معلقون رياضيون في تونس ملاحظتهم لإصابتي حارس المرمى أمام البرتغال وتركيا في الدقيقتين 58 و47 على الترتيب، وهو ما تزامن مع موعد الإفطار.
و لم يعلق اتحاد كرة القدم التونسي على الأمر.
وقال حسن في تغريدة بموقع "تويتر" :كنت مصابًا، قبل أن يعقب هذا برموز مصورة ضاحكة.
وجاءت التغريدة في رد على زميله شاكر الهدهور الذي قال مازحًا "الأمر على ما يرام الآن, نعلم أنك كنت تتظاهر".
وستراقب الأعين معز حسن عندما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الإسباني في التاسع من الشهر الجاري في آخر مباراة ودية للفريق قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.
ويقرر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي في الثامن عشر من الشهر الجاري في أولى مبارياته في البطولة، لكن شهر رمضان سيكون قد انتهى حينها.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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