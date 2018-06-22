مرتضى منصور يكشف عن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2018-2019. وتوّج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، الموسم الماضي، بفوزه على سموحة في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، النسخة المقبلة.
وأعلن منصور، في تصريحات تلفزيونية، إنهاء التعاقد مع عمر السعيد، مهاجم وادي دجلة، بالإضافة إلى إبراهيم حسن وبهاء مجدي، نجمي الإسماعيلي، وعماد السيد، حارس إنبي. وأكد رئيس الزمالك، على أنه توصل إلى اتفاق نهائي أيضًا، مع الدفاع الحسني الجديدي، للتعاقد مع المهاجم المغربي حميدو أحداد.
وأشار مرتضى منصور، إلى أنه يتفاوض مع المغربي أيوب الكعبي، والزيمبابوي خاما بيليات، لضمهما إلى صفوف الفريق الأول، الموسم المقبل.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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