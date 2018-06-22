مرتضى منصور يكشف عن الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صفقات القلعة البيضاء الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2018-2019. وتوّج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، الموسم الماضي، بفوزه على سموحة في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، النسخة المقبلة.

وأعلن منصور، في تصريحات تلفزيونية، إنهاء التعاقد مع عمر السعيد، مهاجم وادي دجلة، بالإضافة إلى إبراهيم حسن وبهاء مجدي، نجمي الإسماعيلي، وعماد السيد، حارس إنبي. وأكد رئيس الزمالك، على أنه توصل إلى اتفاق نهائي أيضًا، مع الدفاع الحسني الجديدي، للتعاقد مع المهاجم المغربي حميدو أحداد.

وأشار مرتضى منصور، إلى أنه يتفاوض مع المغربي أيوب الكعبي، والزيمبابوي خاما بيليات، لضمهما إلى صفوف الفريق الأول، الموسم المقبل.