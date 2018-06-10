طيران التحالف العربي يشن 7 غارات على موقع الحوثيين في منطقة العرج بمديرية باجل وغارة على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة غربي البلاد.
GMT 23:32 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيووفاة وإصابة نحو 20 شخصا في حادث مروري لحافلة ركاب
GMT 18:52 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوقوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا فوق مدينة جيزان جنوب المملكة العربية السعودية
GMT 23:14 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوالحوثيون يعلنون اطلاق صاروخا باليستيا نوع قاهر_M2 على تجمعات للقوات الشرعية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن
GMT 05:59 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عقب حملة امنية للقوات الحكومية داهمت أوكار المتطرفين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 04:02 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوالقوات العراقية تعلن مقتل مدنى وعنصر أمن فى هجوم مسلح ببعقوبة
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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