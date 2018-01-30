مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة.
GMT 11:45 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لمقاتلات التحالف تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي الكحل وصعفان بشارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 11:40 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي بين لحج وتعز
GMT 06:57 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي استهدفتا مبنى التلفزيون في مديرية الثورة شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 05:13 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرانفجار عنيف يهز منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن تزامنا مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي
GMT 14:08 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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