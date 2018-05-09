الجيش الإسرائيلي يحمل فيلق القدس الإيراني مسؤولية إطلاق الصواريخ على الجولان
GMT 23:06 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايووكالة الأنباء السورية تعلن ان الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
GMT 23:02 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوأنباء عن صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية إيرانية جنوبي العاصمة السورية دمشق
GMT 22:46 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالجيش الإسرائيلي يؤكد لا يوجد إصابات أو أضرار من القصف الإيراني
GMT 22:44 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالجيش الاسرائيلي يعلن ان فيلق القدس الإيراني يطلق 20 صاروخا من سوريا على هضبة الجولان
GMT 22:29 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالجيش الإسرائيلي يعلن ان قوات إيرانية بسوريا تطلق صواريخ على أهداف إسرائيلية في الجولان
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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