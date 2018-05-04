إدارة دونالد ترامب تتجه لطرد نحو 57 ألفا من هندوراس

قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنها ستنهى برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الخامس من يناير 2020 الأمر الذى يعنى أن نحو 57 ألفا يواجهون خطر الترحيل.
وهذا القرار هو الأخير فى سلسلة قرارات اتخذها ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذى منح للاجئين بعد كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة منعتهم من العودة الآمنة إلى أوطانهم.
وفى يناير قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور وسمحت لهم بالبقاء فى الولايات المتحدة حتى 2019.
وبعد مراجعة البرنامج قررت إدارة ترامب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من معظم الدول باستثناء سوريا التى لا تزال تشهد حربا مدمرة.
وفى الآونة الأخيرة جرى إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من هايتى ونيبال.
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