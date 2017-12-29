داعش يتبنى الهجوم على الكنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة

أعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم على الكنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة
GMT 16:24 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالبنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش
GMT 16:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش
GMT 21:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غرب كركوك
GMT 01:41 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالسجن 28 عامًا لرجل من ماساتشوستس بتهمة التآمر لصالح داعش
GMT 19:30 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرماكرون يعلن أن الحرب على تنظيم داعش في سورية ستنتهي بحلول شباط المقبل
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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