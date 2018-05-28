تركي المالكي يؤكد ان قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي تتقدم في محافظة الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف المتمردين
GMT 20:21 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالبيت الابيض يعلن ان ترامب ورئيس الوزراء الياباني يتفقان على "حتمية" ان تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بالكامل
GMT 20:15 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتركي المالكي يؤكد ان قيادات ميليشيات الحوثي هربت من الحديدة
GMT 19:46 2018 الإثنين ,28 أيار / مايومقتل اثنين من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش بمديرية المتون شمال محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن
GMT 19:44 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو3 غارات جوية لطيران التحالف العربي، على مواقع الحوثيين، في منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن
GMT 18:27 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوغارات جوية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في تبة المحاقرة جهة قاع القيضي، بالعاصمة صنعاء شمال اليمن
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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