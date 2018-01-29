باكستان تدين الهجوم المتطرف على الأكاديمية العسكرية في كابل

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد البيان وقوف باكستان وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعباً، واستنكارها للإرهاب بأشكاله كافة.
ودعت المجتمع الدولي وفقاً للبيان إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك لاستئصال خطر الإرهاب.
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ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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