باكستان تدين الهجوم المتطرف على الأكاديمية العسكرية في كابل

دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البيان وقوف باكستان وتضامنها مع أفغانستان حكومة وشعباً، واستنكارها للإرهاب بأشكاله كافة.

ودعت المجتمع الدولي وفقاً للبيان إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك لاستئصال خطر الإرهاب.