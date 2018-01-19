الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال مؤتمر حكاية وطن، مطالبًا الشعب المصري بالنزول والمشاركة الإنتخابية.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تفعيل المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤيا مع الشباب، ودورهم في مساندة الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية.

ويشارك الرئيس في المؤتمر، بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.