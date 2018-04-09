المندوب الروسي يعلن أن أميركا وبريطانيا وفرنسا تسعى للمواجهة مع روسيا في سورية

أعلن المندوب الروسي في الأمم المتحدة اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أن أميركا وبريطانيا وفرنسا تسعى للمواجهة مع روسيا في سورية.

وأكد أن فرنسا وبريطانيا تتبعان الولايات المتحدة في سياسة تشويهنا.