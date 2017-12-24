الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعين أحمد الميسري وزيرًا للداخلية

الرئيس اليمني يصدر قرارات جمهورية بتعيين، أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخليه، وعثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعه والري، أوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن.