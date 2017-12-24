الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يعين أحمد الميسري وزيرًا للداخلية

الرئيس اليمني يصدر قرارات جمهورية بتعيين، أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخليه، وعثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعه والري، أوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن.
GMT 17:11 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يدعو أبناء شعب اليمن في كل المحافظات إلى الانتفاض في وجه ميليشيات الحوثي
GMT 17:09 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يدعو كل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف الشرعية الدستورية
GMT 17:07 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعزي الشعب بمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح
GMT 17:06 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن أعزي شعب اليمن بالشهداء الذين سقطوا في انتفاضة صنعاء في الأيام الماضية
GMT 14:40 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالرئيس اليمني يوجه ببدء عملية "صنعاء العروبة" بعد مقتل "صالح"
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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