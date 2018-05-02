تحطم طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-130 قرب مطار في ولاية جورجيا

ذكرت متحدثة باسم مطار سافانا الأميركي أن طواقم الطوارئ تتعامل مع حادث طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، بولاية جورجيا.

وقالت المتحدثة باسم المطار كانديس كاربنتر إن الحادث وقع على بعد بضعة أميال من الطريق السريع 21 من المطار.

وأضاف شهود عيان إلى شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الأرض اهتزت مثل قنبلة عندما وقع الانفجار..

بدأ جميع الناس في المبنى بالذعر.