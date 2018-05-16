السيسي يؤكّد أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة بـ16 قرشًا فقط

سادت حالة من الغضب الكبير من المواطنين بعد رفع الحكومة أسعار تذاكر المترو، وحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث بشأن هذا الموضوع.
و أشار الرئيس السيسي أن زيادة أسعار تذاكر المترو الأخيرة تم حلها عن طريق الاشتراكات للطلبة وكبار السن والمعاقين، حيث أنها تكون بمبالغ بسيطة وتخفيضات هائلة على الاشتراكات.
وأضاف خلال الجلسة التي تحمل عنوان" رؤية شبابية لمصر لأربع سنوات مقبلة" في المؤتمر الدوري الخامس للشباب "
” عندي رفاهية إني أبذل أكثر من كده إصلاح لمسار زي المترو، طب ما فيه ناس هتتعب أكيد نحاول نحل المسألة بقا طب الاشتراكات والاشتراكات دي الناس اللي ظروفها كده هيقدر يقلل الفاتورة في هذا الأمر وطلبة المدارس وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و تصل التذكرة بـ 12 و15 قرشًا للثلاث قطاعات دول بتذكرة المفروض تبقى بـ16 جنيه”.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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