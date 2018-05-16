السيسي يؤكّد أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة بـ16 قرشًا فقط

سادت حالة من الغضب الكبير من المواطنين بعد رفع الحكومة أسعار تذاكر المترو، وحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث بشأن هذا الموضوع.

و أشار الرئيس السيسي أن زيادة أسعار تذاكر المترو الأخيرة تم حلها عن طريق الاشتراكات للطلبة وكبار السن والمعاقين، حيث أنها تكون بمبالغ بسيطة وتخفيضات هائلة على الاشتراكات.

وأضاف خلال الجلسة التي تحمل عنوان" رؤية شبابية لمصر لأربع سنوات مقبلة" في المؤتمر الدوري الخامس للشباب "

” عندي رفاهية إني أبذل أكثر من كده إصلاح لمسار زي المترو، طب ما فيه ناس هتتعب أكيد نحاول نحل المسألة بقا طب الاشتراكات والاشتراكات دي الناس اللي ظروفها كده هيقدر يقلل الفاتورة في هذا الأمر وطلبة المدارس وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و تصل التذكرة بـ 12 و15 قرشًا للثلاث قطاعات دول بتذكرة المفروض تبقى بـ16 جنيه”.