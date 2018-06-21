المتحدث باسم الجيش الليبي يؤكد السيطرة على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين
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GMT 14:23 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوقرقاش يؤكد أن الانسحاب الكامل غير المشروط لميليشيات الحوثي من الحديدة ومينائها هو السبيل الوحيد لتجنب مزيدًا من تردي الأوضاع في المدينة والمناطق المحيطة بها
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GMT 12:38 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوطائرات الاحتلال بدون طيار تستهدف بصاروخ مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح دون إصابات
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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