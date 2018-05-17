الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إسقاط طائرة سورية بدون طيار في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن ما تردد عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقت من سورية على الجانب المحتل من هضبة الجولان غير صحيح، وأوضح الجيش، أن صفارات الإنذار التى دوت في الجولان جاءت بناءً على بلاغٍ كاذب.

يُذكر أن المجلس المحلي التابع لإسرائيل في مرتفعات الجولان، قد أعلن أن طائرة بدون طيار تم إسقاطها بواسطة نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.