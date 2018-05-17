الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إسقاط طائرة سورية بدون طيار في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن ما تردد عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقت من سورية على الجانب المحتل من هضبة الجولان غير صحيح، وأوضح الجيش، أن صفارات الإنذار التى دوت في الجولان جاءت بناءً على بلاغٍ كاذب.
يُذكر أن المجلس المحلي التابع لإسرائيل في مرتفعات الجولان، قد أعلن أن طائرة بدون طيار تم إسقاطها بواسطة نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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