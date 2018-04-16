لافروف يؤكد أن روسيا لم تتلاعب بأي أدلة في دوما

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين أن روسيا لم تعبث باي أدلة على صلة بهجوم كيميائي أفاد مسعفون أن دوما في الغوطة الشرقية لدمشق تعرضت له، بعدما قالت بريطانيا أنه لم يسمح لمحققين دوليين بدخول المدينة.

وقال لافروف لبرنامج "هارد توك" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "يمكنني التأكيد أن روسيا لم تعبث بالموقع".