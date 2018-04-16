حماس تنفي تلقيها عرضاً أوروبياً للإشراف على غزة

نفى قياديان في حركة حماس الأنباء التي تحدثت عن عرض أوروبي تم تقديمه للحركة للإشراف على قطاع غزة، مقابل هدنة مع إسرائيل ووقف للأعمال العسكرية ضدها لمدة 5 سنوات.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، "لم أرَ أي عروض، وكله كلام في الإعلام، وهذا مجرد بالون تم إلقاؤه في الهواء من أجل الرد عليه، ولم يُعرض علينا شيء حتى اللحظة، وعندما يُعرض علينا سنُبدي رأينا"