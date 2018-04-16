حماس تنفي تلقيها عرضاً أوروبياً للإشراف على غزة

نفى قياديان في حركة حماس الأنباء التي تحدثت عن عرض أوروبي تم تقديمه للحركة للإشراف على قطاع غزة، مقابل هدنة مع إسرائيل ووقف للأعمال العسكرية ضدها لمدة 5 سنوات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، "لم أرَ أي عروض، وكله كلام في الإعلام، وهذا مجرد بالون تم إلقاؤه في الهواء من أجل الرد عليه، ولم يُعرض علينا شيء حتى اللحظة، وعندما يُعرض علينا سنُبدي رأينا"
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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