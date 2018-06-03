مقتل 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي لليمن وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.