أنغولا تعفى دبلوماسيين من منصبيهما بسبب حضور افتتاح السفارة الأميركية في القدس

أعفت وزارة الخارجية فى أنغولا دبلوماسيين رفيعى المستوى من منصبيهما، بسب حضور أحدهما مراسم افتتاح السفارة الأميركية فى مدينة القدس، وأكدت إن ذلك أضر بسمعة الدولة.