مظاهرات أمام سفارة الاحتلال في الهند رفضًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.
GMT 10:22 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية التركي يصرح أن نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في طهران ونحن ضد التدخل الخارجي في إيران
GMT 19:33 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرإسرائيل تنسحب من اليونيسكو
GMT 20:22 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالأمير علي بن الحسين يطالب اطلاق سراح عهد التميمي
GMT 18:37 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرنتنياهو يشكر واشنطن على استخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس
GMT 12:30 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرهنية يؤكد أن الفلسطينيين قادرون على إسقاط قرار ترامب
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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