أبو الغيط يعلن أن الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية.
وأكد أن إيران دعمت "عصابات مارقة" في اليمن لتهديد أمن السعودية
GMT 12:00 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالملك سلمان يطالب بموقف أممي حازم تجاه السلوك الإيراني الخطير في المنطقة
GMT 11:56 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبو الغيط يؤكد أن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا قائمة على قرار 2254 الدولي
GMT 11:50 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبو الغيط يؤكد أن الأزمات المشتعلة في منطقتنا تخصم من رصيد أمننا العربي
GMT 11:47 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالعاهل السعودي يؤكد أن الأمن القومي العربي منظومة كاملة لا تقبل التجزئة
GMT 11:45 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالعاهل السعودي يؤكد أن اتفاق الصخيرات هو الطريق لحل الأزمة في ليبيا ووحدة أراضيها
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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