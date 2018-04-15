أبو الغيط يعلن أن الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الإيرانيون استفادوا من هشاشة الوضع اليمني وانقلبوا على الشرعية الدستورية.

وأكد أن إيران دعمت "عصابات مارقة" في اليمن لتهديد أمن السعودية