الرئيس التركي يعلن عن فتح السفارة التركية في ليبيا قريبًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فتح مقر السفارة التركية في العاصمة الليبية في أقرب وقت.
GMT 18:29 2017 الخميس ,30 آذار/ مارسجرحى باعتداءات قرب السفارة التركية في بروكسل
GMT 17:15 2017 الخميس ,30 آذار/ مارسجرحى في اعتداءات قرب السفارة التركية في بروكسيل
GMT 19:09 2016 الجمعة ,16 كانون الأول / ديسمبرالنمسا تستدعي السفير التركي احتجاجًا على تحركاتها ضد جولن
GMT 14:01 2016 الإثنين ,30 أيار / مايوإلغاء التأشيرة بين تركيا وقطر
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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