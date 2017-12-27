الرئيس التركي يعلن دعم بلاده لجهود تونس في حربها على التطرف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بلاده لجهود تونس في حربها على التطرف ، مؤكدًا على السعي الدائم لعملية السلام في الشرق الأوسط.
GMT 11:33 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التونسي يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية في مستهل زيارته إلى تونس
GMT 19:12 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبرحماس تعلن الخميس نتائج التحقيق باغتيال الزواري
GMT 18:48 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبرإرجاء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة إلى أجل غير مسمى حسب مصادر رسمية
GMT 20:23 2017 الأحد ,20 آب / أغسطسقتلى وجرحى في انهيار لسقف مقهى قرب العاصمة تونس
GMT 15:36 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليومندوب للاتحاد في تونس يتفاوض بشأن مستحقات العكايشي
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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