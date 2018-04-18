البحرية الليبية تؤكد إنقاذ 217 مهاجراً شرق طرابلس

أعلن المتحدث باسم أركان البحرية الليبية أيوب قاسم اليوم الأربعاء، إنقاذ 217 مهاجراً غير شرعي شمال منطقة "القره بوللي" شرق طرابلس.
وقال قاسم، في تصريحات صحافية، إن بين المهاجرين 85 امرأة، و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين تم إنقاذهما أمس الثلاثاء، بواسطة الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل الليبي.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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