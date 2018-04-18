البحرية الليبية تؤكد إنقاذ 217 مهاجراً شرق طرابلس

أعلن المتحدث باسم أركان البحرية الليبية أيوب قاسم اليوم الأربعاء، إنقاذ 217 مهاجراً غير شرعي شمال منطقة "القره بوللي" شرق طرابلس.

وقال قاسم، في تصريحات صحافية، إن بين المهاجرين 85 امرأة، و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين تم إنقاذهما أمس الثلاثاء، بواسطة الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل الليبي.