إعادة 111 مهاجرًا نيجيريًا من ليبيا إلى أبوجا

قال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى نيجيريا كيتيل كارلسن، إن 111 مهاجرًا نيجيريًا محتجزين في ليبيا من المتوقع أن تجري إعادتهم إلى موطنهم اليوم.
وأضاف كارلسن، أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة سهلا حتى الآن الإعادة الطوعية لنحو 7720 نيجيريًا من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا.
وتابع، أن وضع المهاجرين النيجيريين في ليبيا هو أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مبينًا أن الاتحاد كثف اتصالاته مع شركائه لمحاولة التوصل إلى حل دائم وطويل الأمد لمشكلة الهجرة غير الشرعية.
وعلى مدى الأشهر الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من الدول إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليًا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين من ليبيا.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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