إعادة 111 مهاجرًا نيجيريًا من ليبيا إلى أبوجا

قال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى نيجيريا كيتيل كارلسن، إن 111 مهاجرًا نيجيريًا محتجزين في ليبيا من المتوقع أن تجري إعادتهم إلى موطنهم اليوم.

وأضاف كارلسن، أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة سهلا حتى الآن الإعادة الطوعية لنحو 7720 نيجيريًا من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في ليبيا.

وتابع، أن وضع المهاجرين النيجيريين في ليبيا هو أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مبينًا أن الاتحاد كثف اتصالاته مع شركائه لمحاولة التوصل إلى حل دائم وطويل الأمد لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

وعلى مدى الأشهر الماضية عززت المنظمة الدولية للهجرة جهودها في إطار برنامجها للعودة الطوعية لإعادة المهاجرين من عدد من الدول إلى أوطانهم. وتتعاون نيجيريا حاليًا مع النيجر في تنسيق عودة مواطني البلدين من ليبيا.