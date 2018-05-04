إصابات بالاختناق اثر إطلاق جيش الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه المشاركين بمسيرة العودة شرق مدينة غزة
GMT 14:59 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو"نيويورك تايمز" تكشف وجود قوات أميركية على الحدود السعودية للقتال ضد الحوثيين
GMT 14:19 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوالشرطة الروسية تعتقل 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم لداعش في ياروسلافل بحوزتهم متفجرات يدوية الصنع
GMT 11:52 2018 الجمعة ,04 أيار / مايوبولتن يصرح أن ترامب لم يطلب من البنتاغون تخفيض عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية
GMT 19:03 2018 الخميس ,03 أيار / مايوتحطم طائرة أميركية ومقتل جميع ركابها في حادث مأساوي
GMT 18:31 2018 الخميس ,03 أيار / مايوالملك سلمان يؤكد للعاهل المغربي خلال اتصال هاتفي وقوف السعودية حكومة وشعباً مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره
تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
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