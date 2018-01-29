الخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن بعد توقفها أمس جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
GMT 06:25 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبرالخطوط الجوية اليمنية تعلن توقفها بسبب عدم حصولها على تصريح من قيادة التحالف العربي
GMT 21:33 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر"الخطوط الجوية اليمنية" تلغي رحلاتها الخميس نظرا لعدم حصولها على تصاريح التشغيل من قبل "التحالف العربي".
GMT 09:54 2017 السبت ,06 أيار / مايوتأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية من مطار القاهرة بسبب تصريح قوات التحالف
ظهرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة مثيرة وجذابة، أثناء تواجدها في الحفل الذي يسبق توزيع جوائز"غرامي"، ليلة السبت في ولاية نيويورك الأميركية. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاما، ثوبا مثيرا، يتكون من سترة طويلة باللون الأبيض مصنوعة من قماش الحرير مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل الأسود، وقد زينت نهايات أكمام سترتها بالريش الأبيض، ونسقت السترة مع سروالا فضفاضا بخصر عالٍ مطابق لنفس اللون الأبيض اللامع، وأكملت إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب التي أخفاها سروالها الطويل، مع مجموعة من القلائد وزوج من الأقراط الذهبية الصغيرة، كما اختارت المكياج الطبيعي وطبقت ظلال عيون أرجواني لامع، وأحمر شفاه باللون الأرجواني الغامق. يعود حفل توزيع جوائز "غرامي" في دورته ال 60، لمدينة نيويورك، بدلا من مدينة لوس أنجلوس، للمرة الأولى منذ عام 2003 هذا العام،
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