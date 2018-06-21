الصليب الأحمر الدولي يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية

أطلع وفد من بعثة الصليب الأحمر الدولي من قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية .
وأعرب الوفد الذي ضم رئيسة البعثة الفرعية للصليب الأحمر في جنوب لبنان، عايدة الغول، و جوليا جورن عن أسفة للأوضاع الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في المخيم .
وبحث مع قيادة الفصائل الفلسطينية مختلف القضايا التي تهم الجانبان في مجال الرعاية الصحية، التي يقدمها الصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة في المخيم، والجهود التي تبذلها الفصائل واللجان الشعبية في سبيل مراعاة القوانين الإنسانية وسبل حماية المدنيين والمؤسسات التربوية والصحية.
GMT 12:00 2018 الإثنين ,05 شباط / فبرايرروسيا تأمر طائراتها الحربية في سورية بالتحليق على ارتفاع أعلى
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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