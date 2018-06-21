الصليب الأحمر الدولي يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية

أطلع وفد من بعثة الصليب الأحمر الدولي من قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية .

وأعرب الوفد الذي ضم رئيسة البعثة الفرعية للصليب الأحمر في جنوب لبنان، عايدة الغول، و جوليا جورن عن أسفة للأوضاع الصعبة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في المخيم .

وبحث مع قيادة الفصائل الفلسطينية مختلف القضايا التي تهم الجانبان في مجال الرعاية الصحية، التي يقدمها الصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة في المخيم، والجهود التي تبذلها الفصائل واللجان الشعبية في سبيل مراعاة القوانين الإنسانية وسبل حماية المدنيين والمؤسسات التربوية والصحية.