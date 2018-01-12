قوات الإحتلال تنتهي من تنفيذ مخطط إقامة طريق خاص بالمستوطنين قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.
GMT 00:46 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية
GMT 00:25 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
GMT 23:15 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة جيوس شرق قلقيلية
GMT 16:02 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرشبان يرشقون بالحجارة مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون قضاء قلقيلية
GMT 19:38 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرشبان يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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