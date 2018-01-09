خامنئي يؤكد أن أميركا وبريطانيا لم تنجحا بإثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات الأخيرة
GMT 20:50 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرواشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة
GMT 18:29 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالخارجية الأميركية تعلن عقاب قاتلي المتظاهرين في إيران
GMT 11:04 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد أن أميركا بدأت أزمة التأشيرات وأنهتها ولا مانع من إنهاء المشكلة في سورية أيضاً
GMT 15:57 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالمندوبة الاميركية لدى الأمم المتحدة تؤكد أن اجتماع الجمعية العامة يضر بمصداقية الأمم المتحدة
GMT 15:37 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالمندوب اليمني يؤكد أن مشروع القرار حول القدس ينص على رفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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