الجبير يقول إن المباحثات مع بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المباحثات مع بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة

وأكد أن الرياض تؤيد سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي