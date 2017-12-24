تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:20 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبراختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.
GMT 08:57 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يدخل مدينة حيس غرب اليمن
GMT 14:30 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرتحرير معسكر إستراتيجي في الحديدة من قبضة الحوثيين
GMT 07:44 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبرقوات الجيش اليمني تتصدى لمحاولات مليشيا الحوثي وصالح
GMT 14:07 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبرقوات الجيش اليمني تعلن بدء معركة تحرير تقيل بن غيلان في مديرية نهم على بعد 20 كيلوم متر من العاصمة صنعاء، شمال اليمن.
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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