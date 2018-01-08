رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترأس الملتقى السادس لمديري عموم الفروع.
GMT 09:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرمقتل 21 مدنيًا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري على محافظة إدلب شمال غرب سورية.
GMT 09:20 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، صباح الاثنين.
GMT 09:18 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يغلق مدخل بلدة أوصرين جنوب نابلس بالسواتر الترابية
GMT 09:16 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرعضو في حماس يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد، بسبب "تنصل" فتح ورئيسها من تنفيذ المصالحة
GMT 09:15 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالقوات الشرعية اليمنية تتقدم إلى حيس تحت غطاء جوي من القوات المسلحة الإماراتية.
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GMT 09:08 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايروقف حركة الملاحة عبر نهر الراين في ألمانيا بسبب ارتفاع منسوب المياه
GMT 08:57 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرباتريوت قوات التحالف العربي تعترض صاروخًا بالستيًا في سماء محافظة مأرب شرقي اليمن
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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