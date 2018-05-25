السيسي يؤكد لنائب الرئيس الأميركي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد علي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح صحافي له اليوم الخميس، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مايك بنس، تناول الأوضاع في المنطقة.
وأضاف راضي إن بنس ثمن الدور التي تقوم به مصر وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث ثمن أيضا على دور مصر في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها لتحقيق المصالحة الفلسطينية
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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