السيسي يؤكد لنائب الرئيس الأميركي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد علي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح صحافي له اليوم الخميس، إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مايك بنس، تناول الأوضاع في المنطقة.

وأضاف راضي إن بنس ثمن الدور التي تقوم به مصر وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث ثمن أيضا على دور مصر في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها لتحقيق المصالحة الفلسطينية