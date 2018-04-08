روسيا تعلن أن النظام السوري لم يستخدم الأسلحة الكيماوية في دوما
GMT 08:06 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالنظام السوري يعلن استعداده التفاوض مع مقاتلي جيش الإسلام في دوما
GMT 07:42 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانتجدد القصف الجوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية
GMT 19:34 2018 السبت ,07 إبريل / نيسان11 حالة اختناق في مدينة دوما إثر قصف لقوات النظام السوري
GMT 19:27 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانالجيش اليمني يدمر عدة مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي بغربي مأرب
GMT 18:59 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسانالحوثيون يطلقون صارخ باليستي نحو السعودية
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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