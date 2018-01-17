أكثر من 30 قتيل من مليشيات الحوثي الانقلابية ، وأسر 6 أخرين في معارك مع قوات الجيش اليمني في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، ولا زالت المعارك مستمرة
GMT 15:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية جراء استهداف مدفعيه الجيش اليمني
GMT 08:38 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تستهدف طقمًا تابعًا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب نهم شمال اليمن
GMT 14:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حام، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وسقوط قتلى من المليشيات.
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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