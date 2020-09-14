شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بعمليات تصوير داخل المصلى. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن شرطة الاحتلال لم تحترم حُرمة المصلى، حيث اقتحمه الجنود بأحذيتهم، وقاموا بالتصوير داخله بشكل استفزازي للمواطنين.



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