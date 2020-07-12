انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ”أيوب فالح حسن الربيعي” الشهير بلقب ” أبو عزرائيل ” أحد عناصر ميليشيا موالية لإيران في العراق، المصاب بفيروس كورونا المستجد. وتناقلت الصورة وسائل إعلام إيرانية، مؤكدة سوء حالته الصحية. ويظهر “أبو عزرائيل”، ممدداً على الأرض واضعاً جهاز تنفس اصطناعي على وجهه، وسط أنباء عن إصابته بتلف كامل بالرئة. فيما يعتبر ا”أبو عزرائيل” أحد القادة البارزين في كتائب تعرف باسم “الإمام علي” بسبب الصلة القوية التي كانت تربطه بقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل أوائل يناير/كانون الثاني الماضي بضربة أميركية على مطار بغداد. ولمع اسمه بعدما ظهر مرة خلال الاجتجاجات العراقية قبل أشهر، يحاول تقديم النصح للمتظاهرين ما دفعهم للغضب عليه وطرده وتذكيره بأنه من ضمن دائرة الفساد التي ثاروا ضدها، وأشاروا حينها إلى عمله لصالح طهران

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