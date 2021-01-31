جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية
آخر تحديث GMT15:15:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار السياسة والسياسيين

جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية

العرب اليوم -

العرب اليوم - جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية

المسؤول الأميركي والأممي السابق جيفري فيلتمان
دمشق - العرب اليوم

قال المسؤول الأميركي والأممي السابق جيفري فيلتمان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن السياسة الأميركية في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك أوباما فشلت في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن باستثناء هزيمة «داعش»، داعياً إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد «خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي»، مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها تخفيف العقوبات على دمشق. لكن فيلتمان، الذي فاوض الحكومة السورية قبل سنوات حول ملفات كثيرة، شكك في «استجابة الأسد لإنجاح هذه المقاربة».

وقال المسؤول الأميركي السابق في حوار مع «الشرق الاوسط» جرى عبر الهاتف أمس إن «تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي». وزاد: «من غير الواقعي أن تقوم السياسة على (تغيير النظام) في المدى القصير. نعم، السياسة الأميركية يجب أن تقوم على محاولة تشجيع التعامل مع القضايا الكبرى من سياسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل. التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لنظام دمشق للتعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة السورية. إيران و(حزب الله) وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام. هل سيأتون لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك».

وكان فيلتمان، الذي يعمل حالياً في مركز «بروكنغز»، شغل منصبي الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط. وأكد رداً على سؤال وجود «إشاعات» من أنه سيكون المبعوث الأميركي الجديد للملف السوري: «أقول بصراحة، لم يتصل بي أحد (من الحكومة) حول ذلك. أظن أن تعيين مبعوث لسوريا، ليس في أولوية إدارة بايدن». وتابع: «لكن هناك كثيراً من الأسئلة: ما المهمة؟ السلطات؟ الدعم السياسي للمبعوث؟ هناك كثير من الأسئلة، لكن لم يتصل بي أحد». وأشار إلى أن الملف السوري ليس أولوية لبايدن، لكنه جزء من ملفات أخرى ذات أولوية مثل روسيا وإيران ودعم الحلفاء في المنطقة.

وهنا نص الحديث :

كيف ترى الوضع في سوريا حالياً؟

- هناك نقاط معينة، من جهة محددة أن مستوى العنف والحرب الذي عانى منه السوريون خلال عقد، حصل تراجع فيه خلال السنة الماضية لأسباب بينها التفاهمات الروسية - التركية ووجود القوات التركية في إدلب، ما ردع قوات النظام. في كل الأحوال، من حيث النشاط العسكري، هناك انكفاء. ومن جهة ثانية، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني يتراجع بسرعة، لأسباب عدة بينها انهيار الاقتصاد اللبناني وآثار الدمار والحرب وعوامل اقتصادية واجتماعية.

إن الروس والإيرانيين ردوا بطريقة عسكرية على تهديد النظام السوري. جاءوا لإنقاذ النظام وتغيير اتجاه الحرب باتجاه معين. حالياً نحو 65 في المائة من سوريا، تحت سيطرة دمشق. لكن، هل روسيا وإيران مستعدتان لإعطاء الدعم نفسه للنظام في المجال الاقتصادي كما فعلتا عسكرياً.

أشك في ذلك. حالياً، إن تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي. لا يقابل بالدعم ذاته من روسيا وإيران، كما حصل عسكرياً.

هل تعتقد أن العقوبات والحصار والأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى انهيار النظام؟

- العقوبات تفرض عادة لسببين: الأول، للقول إن سلوكاً معيناً غير شرعي وغير مقبول. قسم من التفكير وراء العقوبات الأميركية، للقول إلى أي حد بعض سلوك دمشق غير شرعي. «قانون قيصر» (الأميركي الذي تضمن تنفيذه منتصف العام الماضي فرض عقوبات) مثال جيد لذلك، وإلى أي حد يجب أن يكون الناس (الدول) مروعين من سياسة الحكومة السورية. الثاني، تشجيع تغيير سلوك معين وسياسات معينة. في هذا المجال، أعتقد أن الحكومات (الأميركية) كانت فاشلة. لم نرَ أي تعديلات في سلوك دمشق بسبب فرض العقوبات. العقوبات كانت رسالة رمزية ضد القتل من دمشق، لكن لم تؤدِ إلى تغيير السلوك تكتيكياً أو استراتيجياً.

دمشق تقول إن العقوبات زادت معاناة الناس...

- إلى أي حد يرجع الوضع الاقتصادي إلى العقوبات؟ من المستحيل معرفة ذلك. لكني أعتقد أن القسم الأكبر من أزمة الاقتصاد يعود لسوء الإدارة والأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث لم يعد السوريون قادرين على استعمال لبنان. لا يمكننا الحديث بثقة، عن المضامين المختلفة، وإلى أي حد العقوبات مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية.

هناك من يقول - خصوصاً الموالين لدمشق - إن جزءاً من المشكلة يعود إلى كون أميركا وحلفاءها في شمال شرقي سوريا يسيطرون على أكثر من 80 في المائة من موارد سوريا، ويلومون واشنطن...

- لم أدرس الوضع (السوري) بالتفصيل كي أعرف بدقة إلى أي حد هناك مسؤولية لكل عنصر أو عامل عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. لكن، دعنا ننظر إلى نقص الخبز. هذا لا علاقة له بالعقوبات ووجود أميركا في شمال شرقي سوريا. القسم الأكبر من المعاناة في سوريا يعود لنقص الخبز. لكن روسيا لم تساعد في ذلك، وهي تريد دعم مواطنيها (توفير الطعام) خلال أزمة وباء «كورونا». من السهل لوم العقوبات أو الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا، لكن هذا تفكير سطحي لأزمة أعمق وتحديات جوهرية في سوريا اليوم.

ذكرت أن العقوبات لسببين، أحدهما «تغيير السلوك»... هل تظن أن موقف واشنطن حالياً هو «تغيير السلوك» وليس «تغيير النظام» أو «تغيير الأسد»؟

- أنا لست بالحكومة ولا أعبر عن موقف الحكومة. هذا تحليلي. من غير الواقعي أن سياسة أميركا تقوم على «تغيير النظام» في المدى القصير. إذا نظرت إلى سياسة إدارتي باراك أوباما ودونالد ترمب، فإن الأسد اليوم بالنسبة للسيطرة العسكرية أقوى مما كان سابقاً. من غير الواقعي أن تقوم السياسة على «تغيير النظام» في المدى القصير. نعم، السياسة الأميركية يجب أن تقوم على محاولة تشجيع والتعامل مع القضايا الأكبر من سياسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن، أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل. التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لنظام دمشق التعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة السورية. إيران و«حزب الله» وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام. هل سيأتون لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك.


هذا يجلبنا إلى المقال الذي كتبته مع مسؤول «مركز كارتر» هراير باليان قبل أيام تدعوان فيه لفتح حوار مع الأسد... أنت معروف بموقفك المعارض لدمشق من سنوات، لكن لماذا تقول ذلك الآن؟

- هراير وأنا لدينا نقاش مستمر منذ سنوات، حول كيفية التعاطي مع دمشق. كما تعرف، نادراً ما نتفق.

لدينا كثير من الخلافات العمقية بطريقة ودية. لكن يجب أن أعترف أن السياسة الأميركية نحو سوريا في عهد إدارتي، فإن القسم الوحيد الناجح هو الحرب ضد «داعش» وهزيمته جغرافياً في العراق وسوريا. لكن ما تبقى من سياسة أميركا نحو سوريا، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة تخدم مصالحنا.

هل تقول إن سياسة أميركا فشلت؟

- السياسة الأميركية فشلت في إنتاج أي تغيير يعالج مشاغلنا (قلقنا) حول سلوك النظام السوري. نعم، أقول ذلك. طبعاً، أحد أهداف العقوبات، هو الإشارة إلى أي حد سياسات الأسد غير مقبولة. لكن بالنسبة إلى النتائج الملموسة على الأرض، فإنني لا أرى ذلك سوى ما يخص «داعش».

لذلك صرت تدعم مقاربة جديدة؟ هناك من يقول إنها «تشرعن» النظام؟

- أقول إنني أدعم الانخراط واستخدام الأدوات لمعالجة مشاغلنا. لا أدعم ولا أدعو لـ«شرعنة» النظام. أدعو لخطوات يقوم بها الأسد تعالج نقاطاً محددة، ونحن سنرد بخطوات من قبلنا. هذه العملية، ستمضي قدماً فقط إذا كانت هناك خطوات ملموسة من دمشق، واستمرت العملية بطريقة لا رجعة عنها. أرى أن هذه مقاربة واقعية لتحقيق نتائج تخص مصالحنا في وقت لم يحصل هذا في العقد سابقاً.

قال معارضون إنه كونك تدعو للحوار مع الأسد يعني أنك تقبل بـ«شرعيته»...

- لا. أدعو لاختبار فرضية أن العقوبات توفر مجموعة أخرى من أدوات النفوذ (الضغط) وتخفيفها يمكن أن يحقق نتائج مغايرة عن تلك التي حققتها العقوبات ذاتها. هذا ليس ذاته، لا يعني أن «تشرعن» أو يتعلق بالشرعية.

أين إدارة بايدن من هذا؟

- أتحدث عن أفكاري، لست موظفاً حكومياً. في حال قررت إدارة بايدن دعم هذه المقاربة باتجاه دمشق، سيكون لدينا دليل آخر، إن المسؤول عن دمار سوريا هو الأسد، لأنني لا أعتقد أنه سيقوم بخطوات ملموسة للتحقق مثل إطلاق سجناء سياسيين وإصلاح سياسة ولا مركزية ووقف النار.

إذا سار الأسد في هذا الاتجاه وخففت معاناة السوريين، أظن أنه يجب أن نستجيب لذلك.

إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب جداً، والناس يعانون في مناطق النظام ومناطق المعارضة و(مناطق انتشار) القوات الأجنبية (تركيا وإيران وروسيا وأميركا في ثلاث «مناطق نفوذ»). الناس يعانون. ربما هذا سيغير حسابات الذين هم قريبون للرئيس الأسد. إذا الروس يدعمون مقاربة «خطوة - خطوة» ومستشارو الأسد يوافقون على ذلك، ربما هذا الاتجاه سيؤدي إلى نتائج مختلفة عما سبق.

توقعاتي ان هذه المقاربة ستؤدي الى نتيجة وستبرهن نقطة معينة.

هذا ممكن؟

- أشك في ذلك، لكن دعنا نجرب.

معارضون يقولون: ماذا عن المحاسبة والمساءلة عن السنوات السابقة؟

- أنا أتحدث عن المحاسبة. قلت إن هذا لا يعالج فوراً. لكن يجب أن أقول إن مقاربتنا الأميركية الحالية لم تعالج هذه المسألة. معظم دمار سوريا جاء من القصف الجوي والمعارضة ليست لديها طائرات. نعرف الطرف المسؤول الرئيسي عن الدمار، لكن مقاربتنا الحالية لم تساعد ضحايا الحرب ولا الوصول إلى المحاسبة. إنني مستعد لاختبار احتمالية، ربما مقاربة مختلفة يمكن أن تخفف معاناة السوريين، لكن لا تعالج مسألة المحاسبة.

هناك من يقول إن أميركا جربت هذه المقاربة، «خطوة - خطوة»، ولم تؤدِ إلى أي نتيجة. لماذا نجرب ذلك مجدداً؟

- أكيد أنت تعرف أن هناك كثيرين لديهم شكوك حول النظام السوري، وهناك أناس في إدارة بايدن يدعون لاختبار أمور جديدة مع دمشق. ما ندعو إليه نحن: إذا كان البعض يريد تجربة مسار دبلوماسي، فما الخطوات المحددة والملموسة والشفافية، بحيث يعرف كل طرف ما نعرضه وما يمكن أن يتحقق من هذا المسار إذا اتخذت دمشق بعض الخطوات؟

من خبرتكم وأنت فاوضت دمشق سابقاً، هل تعتقد أنها سترد إيجابياً على ذلك؟

- ربما لا يردون، لكن هذا يستحق التجربة، خصوصاً أن الأمور تغيرت كثيراً في السنوات الأخيرة: الضغط الاقتصادي كبير حتى على الرئيس الأسد وعائلته التي تجنبت نفسها من المعاناة، لكن القسم الأكبر من الناس الذي يدعمون النظام بعمق، هم غير سعيدين بالوضع الراهن بسبب المعاناة. ربما، يتدخل الروس ويقومون بالضغط على الأسد.

أنت تقترح أن تتحدث واشنطن مع دمشق أو موسكو؟

- من المفيد الحديث مع موسكو حول، لكن القضايا في العلاقات الأميركية - الروسية كبيرة ومعقدة. لكن ما أريد أن أراه أن يتم وضع الأسد بالاختبار حول قضايا محددة وملموسة لا يمكن الرجوع عنها. بالإمكان تجميد عملية تخفيف العقوبات في حال لم يتم الالتزام. هذه ليست بطاقة (هدية) حرة، بل هذا مقترح يختبر فرضية: هل الأسد مستعد لتغيير سلوكه بعدما رفض تغييره تحت أنواع مختلفة من الضغوط؟

أنت المعروف بمواقفك، هل مستعد للذهاب إلى دمشق وتسليم الأسد هذه الطلبات؟

- أنا مواطن أميركي وليس لدي أي دور في الحكومة الأميركية أو الأمم المتحدة. اقتراح مثل هذا يجب أن يأتي من حكومة وليس من فرد. أنا أعرف تعقيدات عملية التفاوض التي تأتي من أفراد. هذا يجب أن يأتي من مسؤولين رسميين. هراير وأنا حاولنا تقديم خيارات أميركا حول سوريا آخذين بالاعتبار أن الإداراتين السابقتين، أوباما وترمب، لم تحققا نتائج.

هناك من يعتقد أنك قدمت هذا الاقتراح استعداداً كي تكون المبعوث الأميركي الجديد للملف السوري؟

- سمعت ذلك وتلقيت كثيراً من ردود الفعل حول مقترحي من أصدقاء. لكن أقول بصراحة: لم يتصل بي أحد (من الحكومة) حول ذلك. لا أظن أن تعيين مبعوث لسوريا أولوية إدارة بايدن.

في حال عرض عليك المنصب، ستأخذه؟

- لن أخمن. لكن هناك كثيراً من الأسئلة: ما المهمة؟ السلطات؟ الدعم السياسي للمبعوث؟ لكن إلى الآن، لم يتصل بي أحد.

ماذا عن إيران، أي وجود إيران في مقاربتك المقترحة؟

- الجميع يعرف موقفي من وجود إيران ووجود «حزب الله» في سوريا ولبنان. آرائي معروفة حول ذلك. اقتراحنا يقوم على عدم مناقشة قضايا كبرى وأمور جيوسياسة أو «الفيل في الغرفة»، واستعمال الأراضي السورية لنقل الأسلحة إلى «حزب الله» والجذور العميقة لإيران في سوريا. لكن ما قدمناه هو مقترح يعالج بعض المشاكل التي تخص سلوك النظام وتخفيف معاناة الشعب السوري. إذا كان الجواب (من دمشق) هو نعم لذلك، هذا يوفر بوابة لمناقشة قضايا أخرى. يجب أن نكون واقعيين، إن علاقات إيران مع دمشق اليوم هي أعمق مما كانت عليه قبل 2011. هي، لن تختفي في ليلة وضحاها، لذلك لا بد من فتح كثير من الأبواب لمعالجة جميع القضايا.

ما تقديرك؛ أين موقع سوريا في أولويات بايدن؟

- لست في إدارة بايدن. أولويات الإدارة محلية. في الشؤون الخارجية، أتوقع أن الأولويات هي العلاقة مع الصين والاتفاق النووي مع إيران وكوريا الشمالية وروسيا وصيانة التحالفات و«حلف شمال الأطلسي» (الناتو). سوريا ليست أولوية، لكن لها علاقة بجميع الأولويات. لن أضع سوريا في رأس الأولويات، لكنها جزء من قضايا أخرى ويجب اتخاذ قرارات حول كيفية التعاطي مع سوريا.

قد يهمك ايضا:

مصادر تكشف أن علاقة ميلانيا ترامب مع ايفانكا ساءت كثيرًا

يوتيوب يقرر حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 7 أيام أخرى

أخبار السياسة والسياسيين
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية



أخبار ذات صلة

GMT 04:27 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

العاهل الأردني يشدد على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
العرب اليوم - العاهل الأردني يشدد على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

GMT 03:09 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى
العرب اليوم - جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى

GMT 02:59 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي
العرب اليوم - ميخائيل بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي

GMT 02:45 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"
العرب اليوم - لودريان يدعو نظيره الأميركي إلى مواصلة مكافحة تنظيم "داعش"

GMT 03:33 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
العرب اليوم - بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بيلا حديد تخطف الأضواء في باريس بعد تألقها في عرض للأزياء

باريس - العرب اليوم

بعد تألقها في عرض "فندي" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، خطفت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار إليها مجددا حينما ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء خروجها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية بعد مشاركتها في عرض الأزياء الذي ترقبه الملايين من عشاق الموضة والأزياء، والتقطت عدسات المصورين، عددا من الصور التي ترصد عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، خلال نزهة قامت بها في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث جذبت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 24 عامًا الانتباه إليها وهي ترتدي سويتر مخطط وبنطلون من الصوف أثناء خروجها من فندقها مع مجموعة من الحراس الشخصيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وفي صباح بارد في باريس، أضافت بيلا حديد إلى إطلالتها معطفاً بنيًا مبطنًا، كما حرصت على ارتداء زوج من الأحذية السوداء الأني...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:20 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها

GMT 01:00 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في مونتينيغرو "الجبل الأسود"

GMT 08:45 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

تصميم مميز لتابلوهات غرف الاطفال لديكور مميز وأنيق ويحبه الاطفال
العرب اليوم - تصميم مميز لتابلوهات غرف الاطفال لديكور مميز وأنيق ويحبه الاطفال

GMT 14:37 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية
العرب اليوم - جيفري فيلتمان يؤكد أن سياسة أميركا فشلت في سورية

GMT 02:02 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف
العرب اليوم - الإعلامي العراقي نزار الفارس يكشف سبب تهديده للفنانة رانيا يوسف

GMT 08:02 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر
العرب اليوم - الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر

GMT 02:50 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز وأفضل أماكن التزلج في لبنان
العرب اليوم - تعرف على أبرز وأفضل أماكن التزلج في لبنان

GMT 04:50 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

اللون البنفسجي افكار وتصميمات مميزه لاستخدامه في الديكور
العرب اليوم - اللون البنفسجي افكار وتصميمات مميزه لاستخدامه في الديكور

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:13 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها
العرب اليوم - 7 معلومات عن سيارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف عليها

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:38 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"
العرب اليوم - الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحسم موقفها من عقوبة محكمة "كاس"

GMT 05:13 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة
العرب اليوم - نزوح جماعي إلى "سيغنال" بعد جدل بشأن شروط "واتساب" الجديدة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 10:03 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي
العرب اليوم - صور مسربة تكشف عن هاتف سامسونج "Galaxy Z Flip 3" القابل للطي

GMT 09:16 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"
العرب اليوم - هيونداي موتور تفوز بأربع من جوائز "جود ديزاين"

GMT 14:45 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو
العرب اليوم - صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو

GMT 02:39 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري
العرب اليوم - تعرف على السيارات التي ظهرت في آخر إطلالة لياسمين صبري

GMT 05:23 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي
العرب اليوم - تقرير يكشف سبب ونسبة انكماش الناتج المحلي العالمي

GMT 07:52 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

"ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ
العرب اليوم - "ناسا" تلتقط صورًا لأكبر واد في المجموعة الشمسية على المريخ

GMT 07:33 2016 الأربعاء ,30 آذار/ مارس

طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب
العرب اليوم - طرق علاج تأخر الكلام عند الأطفال بالأعشاب

GMT 05:51 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي
العرب اليوم - محمد الشرقي يؤكّد أنهم حريصون على دعم الاقتصاد الإماراتي

GMT 06:19 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة
العرب اليوم - خبير حيوانات يوضح أن الخُلد مفيد إلى التربة

GMT 22:11 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

"ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"
العرب اليوم - "ديلي ميل" تنشر قصة ميرنا حنا التي أبهرت جمهور "ذا فويس كيدز"

GMT 05:34 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيو

"ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة
العرب اليوم - "ميني كوبر" تقتحم أسواق السيارات بتحديثات أنيقة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab