العاهل الأردني يشدد على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية «يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».وقال الملك عبد الله في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرتها أمس السبت: «لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية».وأضاف الملك عبد الله: «القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى، ونحن مستمرون بالوقوف، بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ونحن على تواصل وتنسيق مستمرين معهم»، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وشدد على تواصل جهود بلاده «التي لم تنقطع، لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل».

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