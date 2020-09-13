مركز أبحاث نمساوي يؤكّد أن قطر دعمت حزب الله بـ500 مليون دولار
آخر تحديث GMT23:28:23
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » تحقيقات

مركز أبحاث نمساوي يؤكّد أن قطر دعمت "حزب الله" بـ500 مليون دولار

العرب اليوم -

العرب اليوم - مركز أبحاث نمساوي يؤكّد أن قطر دعمت "حزب الله" بـ500 مليون دولار

"حزب الله"
الدوحة - العرب اليوم

كشفت تقرير حديث لمركز الأبحاث مينا ووتش Mina -Watch النمساوي أن “قطر قامت بتمويل شبكة شحنات الأسلحة من أوروبا إلى "حزب الله" من خلال استخدام شحنات الذهب عبر أفريقيا".وأفاد مركز الأبحاث هذا ومقره النمسا بأن “مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات وقدموا الحماية لممولي “حزب الله” في الدوحة”.واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم “جيسون” الذي عمل متخفيًا في البلاد.

الذهب والسلاح

وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو مسؤول ألعاب القوى في قطر لإدارة تلك العمليات.كما جاء في الملف أيضا أن “اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه”.

سلع فولاذية ومواد بناء

إلى ذلك، أشار إلى أن عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططا متقنًا بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية.وأفاد التقرير بأن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء في قطر لضمان نقل الأسلحة أولاً إلى ميناء سالونيك اليوناني، ثم إلى بيروت حيث يسيطر “حزب الله” على الميناء.

وثائق شحن مزورة

وفي سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات في البلاد.وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص في شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة في أوغندا.كما جاءت الأموال المخصصة للذهب في نهاية المطاف من المنظمات الخيرية التي تتخذ من قطر مقرًا لها والتي تخضع لسيطرة كبار الشخصيات في البلاد.واستخدمت تلك المؤسسات الخيرية البنوك الرائدة في البلاد لإجراء المعاملات.وبحسب التقرير مازالت قطر تدعم “حزب الله” حتى هذا العام.يذكر أن المخابرات الألمانية كانت أكدت سابقًا وجود معلومات عن شبكة قطر العابرة للقارات الثلاث وخارجها.

بعلم مسؤولين حكوميين

وبحسب الملف الذي نشره مركز الأبحاث النمساوي “تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين، حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى “حزب الله” في عام 2020 وحده”.إلى ذلك، أضاف التقرير أن تحركات قطر لم تقتصر على دعم الهجمات الإرهابية وتمويل مشترياتها من الأسلحة بل تسبب دعمها هذا بإرسال “حزب الله” مقاتلين من صفوفه إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الأمن يستعد لمناقشة انتهاكات حظر الأسلحة قبل منتصف الشهر

الأمن المصري يُعلن تصفية 7 عناصر إجرامية جنوبي البلاد

تحقيقات
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مركز أبحاث نمساوي يؤكّد أن قطر دعمت حزب الله بـ500 مليون دولار مركز أبحاث نمساوي يؤكّد أن قطر دعمت حزب الله بـ500 مليون دولار



أخبار ذات صلة

GMT 16:43 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

شبح العزل يخيّم من جديد على أوروبا مع تصاعد إصابات "كورونا"
العرب اليوم - شبح العزل يخيّم من جديد على أوروبا مع تصاعد إصابات "كورونا"

GMT 11:20 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

الاستخبارات البريطانية تكشف عن تحالف بين حزب الله ومنظمة أوروبية
العرب اليوم - الاستخبارات البريطانية تكشف عن تحالف بين حزب الله ومنظمة أوروبية

GMT 00:11 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

أكثر من مليار شخص يواجهون النزوح بحلول 2050
العرب اليوم - أكثر من مليار شخص يواجهون النزوح بحلول 2050

GMT 23:37 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

تعذيب شاب حتى الموت أمام الكاميرات في جريمة قتل بشعة هزّت الشارع اليمني
العرب اليوم - تعذيب شاب حتى الموت أمام الكاميرات في جريمة قتل بشعة هزّت الشارع اليمني

GMT 04:47 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

قيادة شرطة روتشستر الأميركية تستقيل بالكامل رفضا للاتهامات الموجهة لها بعد مقتل رجل أسمر
العرب اليوم - قيادة شرطة روتشستر الأميركية تستقيل بالكامل رفضا للاتهامات الموجهة لها بعد مقتل رجل أسمر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

طالتها العديد من الانتقادات وأثارت الكثير من الجدل على "السوشيال ميديا"

ستيفاني صليبا تخطف الأنظار بفستان شفاف مكشوف الصدر في مهرجان فينيسيا

القاهرة- العرب اليوم

استطاعت ستيفاني صليبا أن تلفت الأنظار بفستانها على السجادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77 المقام حاليا في إیطالیا؛ إذ أطلت الفنانة اللبنانية بجرأة متناھیة في فستان حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، غير مبطن، كاشف في جميع أجزائه خاصة عند منطقة الصدر، إلا أن صليبا نسقته بذكاء مع إكسسوارات وأقراط مميزة. وبمجرد أن نشرت الفنانة اللبنانية صورا عبر حسابها في إنستغرام، بإطلالتها التي اعتبرت "جریئة جدا"، طالتها العديد من الانتقادات وأثارت جدلا بشأن فستانها، فقالت إحدى المتابعات ساخرة: "ليه مغلبه حالك ولابسه"، وألمحت أخرى إلى أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف؛ إذ علقت بقولها: "شنو هالبس الفاضح يلة ماسوو وياهة مثل ممثلة مصرية.. لو سكتون"، وكتب آخر: "لو بدون فستان استر". ويعد هذا ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:11 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

تعرّفي على أجمل إطلالات ياسمين صبري في صيف 2020
العرب اليوم - تعرّفي على أجمل إطلالات ياسمين صبري في صيف 2020

GMT 05:26 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

منتجع في "المالديف" يُدلل المسافرين ويسمح لهم بالعمل "عن بُعد"
العرب اليوم - منتجع في "المالديف" يُدلل المسافرين ويسمح لهم بالعمل "عن بُعد"

GMT 07:24 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

تقرير يرصد طريقة تنظيف الشقة الجديدة تعرّفي عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد طريقة تنظيف الشقة الجديدة تعرّفي عليها

GMT 07:00 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدّد على حسن الجوار
العرب اليوم - المنامة تدعو إلى حلٍ عادل للقضية الفلسطينية وتشدّد على حسن الجوار

GMT 03:54 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

باريس هيلتون تكشف سبب توقف برنامج "عائلة كارداشيان" بعد 14 عامًا من العرض
العرب اليوم - باريس هيلتون تكشف سبب توقف برنامج "عائلة كارداشيان" بعد 14 عامًا من العرض

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:05 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

وفاة عبد الرازق الشيمى الشهير بـ" فرعون" بعد تعرضه لأزمة صحية
العرب اليوم - وفاة عبد الرازق الشيمى الشهير بـ" فرعون" بعد تعرضه لأزمة صحية

GMT 11:29 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

"هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا
العرب اليوم - "هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 01:10 2020 الجمعة ,04 أيلول / سبتمبر

"سكودا" تكشف عن أول سيارة كروس كهربائية متطورة ومميزة
العرب اليوم - "سكودا" تكشف عن أول سيارة كروس كهربائية متطورة ومميزة

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 20:02 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

مدرب بشكتاش يؤكّد أنّ النني هو اللاعب الوحيد الذي تمنّى استمراره
العرب اليوم - مدرب بشكتاش يؤكّد أنّ النني هو اللاعب الوحيد الذي تمنّى استمراره

GMT 06:17 2015 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"
العرب اليوم - الإعلامية هبة الحسين تطلق برنامج على "اليوتيوب"

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 07:18 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام
العرب اليوم - أغنياء روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية هذا العام

GMT 02:50 2020 الخميس ,20 آب / أغسطس

"شاومي" تكشف عن سيارتها الجديدة لمحبي سباقات "الكارتينغ"
العرب اليوم - "شاومي" تكشف عن سيارتها الجديدة لمحبي سباقات "الكارتينغ"

GMT 12:55 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

"ميدل إيست" تكشف تفاصيل حادث طائرة ماكرون في مطار بيروت
العرب اليوم - "ميدل إيست" تكشف تفاصيل حادث طائرة ماكرون في مطار بيروت

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 05:43 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 كانون الأول
العرب اليوم - الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 14 كانون الأول

GMT 19:55 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

وفاة نجم "حريم السلطان"الممثل التركي خليل كوموفا
العرب اليوم - وفاة نجم "حريم السلطان"الممثل التركي خليل كوموفا

GMT 17:26 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع
العرب اليوم - أعراض تقلصات الرحم في الشهر الرابع

GMT 17:19 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

عامل يكشف تفاصيل خيانة زوجته له على مدار 11 عامًا في مصر
العرب اليوم - عامل يكشف تفاصيل خيانة زوجته له على مدار 11 عامًا في مصر

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش
العرب اليوم - فوائد نبات الخرفيش

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab