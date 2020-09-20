ظريف يؤكد أن أميركا تستخدم على الدوام قاعدة البلطجة ضد الدول الأخرى

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه ليس هناك حظر التسليح المفروض على بلاده، بل قيود تسليحية ستنتهي في أكتوبر المقبل وفق القرار الأممي 2231 الصادر بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015.وأفادت وكالة "إرنا"، مساء السبت، بتأكيد ظريف أن جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء أميركا ودولة أخرى، أعلنت أنها لا تعترف بالخطوة الأميركية رسميا.

وأوضح ظريف أن 13 دولة قد بعثت برسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيها إن الإجراء الأميركي لاستخدام "آلية الزناد"، وكذلك "سناب باك"، لم يرد ذكرهما في القرار 2231 والاتفاق النووي وقامت أميركا بخدعة دعائية انطلت على السياسيين والصحفيين الذين أصبحوا يتداولونها.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن أميركا تدعي بأن من حقها استخدام آلية حل الخلافات، منوها إلى أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، يعتقد أن هذه الآلية بسيطة في حين أنها ليست كذلك، وهو لم يقرأ الاتفاق النووي.

وتابع: "أن الوضع الآن هو أن جميع أعضاء مجلس الأمن، باستثناء أمريكا، إما التزموا الصمت أو كتبوا خطيا إنه ليس لأمريكا مكانا في هذه القاعة لتتحدث وأن نقوم نحن بتأييد أو معارضة ذلك".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "أمريكا تستخدم على الدوام قاعدة البلطجة ضد الدول الأخرى".

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