تعرفوا على العلاقة بين أسرة الرئيس الأميركي الجديد والعائلة المالكة البريطانية
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تعرفوا على العلاقة بين أسرة الرئيس الأميركي الجديد والعائلة المالكة البريطانية

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العرب اليوم - تعرفوا على العلاقة بين أسرة الرئيس الأميركي الجديد والعائلة المالكة البريطانية

الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن
واشنطن ـ العرب اليوم

من المقرر أن تصبح جيل بايدن Jill Biden والتي كانت في مرحلة ما، السيدة الثانية للولايات المتحدة، السيدة الأولى للولايات المتحدة، عندما يؤدي زوجها نائب الرئيس السابق والرئيس المنتخب الجديد جو بايدن Joe Biden اليمين الدستورية في 20 يناير 2021، كرئيس جديد للولايات المتحدة، وحتى يحدث ذلك دعونا نتعرف على أحد التفاصيل المثيرة للاهتمام عن السيدة جيل بايدن وهي علاقة الصداقة الجيدة التي تجمعها بالأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ماركل Meghan Markle دوقة ساسيكس. من المعروف أن ميغان ماركل كانت من المؤيدين لانتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، كما شاركت في عدة حملات ومبادرات لتشجيع الأميركيين على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جاءت بجو بايدن كرئيس، إلا أن العلاقة بين أسرتي ساسيكس وبايدين لم تبدأ خلال الأشهر التي سبقت أو تلت الانتخابات الأميركية الأخيرة حيث قابل الأمير هاري جو بايدين للمرة الأولى في عام 2013 أثناء حضور الأمير لحفل استقبال للجنود الجرحى الأميركيين والبريطانيين في الولايات المتحدة، ووقتها التقى أيضا عندما بالسيدة الأميركية الأولى آنذاك ميشيل أوباما والسيدة الأميركية الثانية وقتها جيل بايدن، ويقال إن الأمير هاري قد جمعته علاقة صداقة جيدة منذ ذلك الحين مع كل من ميشيل أوباما وجيل بايدن.

في العام التالي، عام 2014، حضرت جيل بايدن أولى دورات ألعاب انفكتوس في لندن والتي أسسها الأمير هاري كبطولة رياضية خيرية للجرحى أو المصابين أو المرضى من رجال الجيش والمحاربين القدامى، ووقتها تحدث جو بايدن مازحا عن العلاقة الجيدة بين زوجته جيل والأمير هاري، وقال عن ذلك: "إنهما يقضيان وقت أكثر مما يجب معا، أنا قلق قليلاً هنا، هل تعرف ما أعنيه؟"في عام 2016، انضم جو إلى زوجته جيل في دورة ألعاب 2016 في أورلاندو، وبعدها بعام بعد عام، حضر الزوجان دورة ألعاب إنفكتوس في تورنتو، وهو الحدث الذي ظهر فيه هاري لأول مرة بصحبة زوجته ميغان ماركل، ويعتقد أن أربعتهم قد أصبحوا أصدقاء جيدين منذ ذلك الحين.

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تعرفوا على العلاقة بين أسرة الرئيس الأميركي الجديد والعائلة المالكة البريطانية تعرفوا على العلاقة بين أسرة الرئيس الأميركي الجديد والعائلة المالكة البريطانية



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