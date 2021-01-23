واشنطن تندد باستخدام القوة ضد المحتجين في روسيا

دعت الولايات المتحدة، السبت، السلطات الروسية إلى إطلاق سراح المحتجين والصحافيين المحتجزين في أنحاء روسيا خلال مظاهرات مؤيدة للمعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني، ونددت باستخدام القوة ضدهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان: «ندعو السلطات الروسية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم المعترف بها عالمياً»، كما دعا إلى الإفراج «غير المشروط» عن نافالني. واعتقل أكثر من 2500 متظاهر، وفق منظمة «أو في دي إنفو» المتخصصة، حيث كان التجمعان الأساسيان في موسكو وسان بطرسبرغ، حيث بلغ عدد المشاركين في كل منهما نحو عشرين ألف شخص.