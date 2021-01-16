افتتاح معرض للمخطوطات النادرة فى المسجد النبوى الشريف

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، افتتاح المعرض الدائم للمخطوطات النادرة في المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 5-6-1442 هـ.وأوضح الرئيس العام، أن التعاون القائم بين الرئاسة العامة ودارة الملك عبدالعزيز، يهدف إلى العناية والاهتمام بالنوادر والمآثر الفكرية الثرية من المخطوطات والوثائق.واشار الشيخ السديس إلى أن الرئاسة تسعى إلى إبراز دور المخطوطات عبر التاريخ العربي في حفظ المعلومات وتخزينها وإتاحتها أمام الجميع، مؤكدًا أن تاريخنا الوطني والتاريخ الإسلامي عامة يحظى بعناية ولاة الأمر.

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