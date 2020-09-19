يعتزم رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر، زيارة روسيا في ديسمبر، وهو من منتقدي موقف بلاده إزاء قضية المدون الروسي أليكسي نافالني.ونقلت صحيفة "بيلد"، عنه أنه سيناقش خلال الزيارة، عدة مسائل من بينها الدفاع عن حقوق الإنسان.وأعرب رئيس وزراء ساكسونيا كذلك، عن تأييده للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، وكذلك دعا لاستكمال بناء خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".وقال: "لست من مؤيدي استمرار التصعيد مع روسيا، ولا مع تشديد حدة الخطاب معها أكثر فأكثر. أود أن نتعاون مع هذه الدولة".يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا

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