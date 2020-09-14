البابا مراقب جيدا وحذر في كل شيء يتعلق بكورونا

أكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس "مراقب جيدا"، من ناحية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال الكاردينال بارولين في تصريحات صحفية: "نحن جميعا حذرون للغاية، وهو نفسه قد خضع لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس لدى عودته من لبنان، الأسبوع الماضي".وجاء تعليق الكاردينال، تعليقا على الحذر الذي تم تبنيه في الفاتيكان بعد أنباء إصابة رئيس الأساقفة الفلبيني الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي بـ"كوفيد -19"، والذي يخضع حاليا للحجر الصحي.

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